Организатор «Бессмертного полка» в Таллине ранен при взрыве в кафе в Петербурге
Также пострадала журналистка Татьяна Любина.
Фото: ТАСС / Александр Демьянчук
В результате взрыва в одном из кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, были ранены журналистка Татьяна Любина и организатор «Бессмертного полка» в Таллине Сергей Чаулин. Они были среди гостей творческого вечера военкора. Об этом сообщил член Русского географического общества Владимир Дервенев.
«Сегодня при теракте в Питере пострадали два близких мне человека. Очень прошу молитв за здоровье Татьяны и Сергея», — написал он на своей странице «ВКонтакте».
О состоянии Чаулина пока неизвестно. Любина же получила ранение в ногу, также осколками ей повредило лицо, пострадал глаз.
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Взрыв в заведении в Северной столице прогремел вечером 2 апреля. По последним данным, пострадали 25 человек, большая часть из них были госпитализированы. По сведениям 5-tv.ru, мощность взрывного устройства составила примерно 200 граммов тротила. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Известно, что подозреваемая в причастности к убийству Татарского уже задержана. Ей является Дарья Т. Девушка была на творческом вечере журналиста. Она вошла в заведение с коробкой в руках незадолго до начала мероприятия. В настоящее время полицейские и оперативники работают по месту ее жительства.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента взрыва в кафе Петербурга.
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