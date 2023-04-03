Над администрацией Артемовска подняли российский флаг

Над администрацией города Артемовск (украинское название — Бахмут) подняли флаг России. Об этом сообщила пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в своем Telegram-канале.

«2 апреля 2023 года, 23:00. Мы водрузили российский флаг с надписью: „Владлену Татарскому добрая память“ и флаг ЧВК „Вагнер“ на городской администрации Бахмута», — говорится в сообщении.

Там указали, что юридически город взят. Однако в западных районах города все еще сосредоточен противник.

1 апреля стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» осуществили прорыв в центре Артемовска. Тогда сообщалось, что бои шли вплотную к зданию администрации.

Экс-советник Кучмы раскрыл направление отступления ВСУ при потере Артемовска

Военкор Владлен Татарский погиб накануне вечером в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, в котором он проводил творческий вечер. По последним данным, в результате произошедшего также пострадали 30 человек.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Подозреваемая в причастности к убийству журналиста уже задержана. Ей является Дарья Т. Девушка была на мероприятии, она вошла в заведение с коробкой в руках незадолго до его начала. По данным 5-tv.ru, мощность взрывного устройства составила примерно 200 граммов тротила.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила после произошедшего, что профессиональная деятельность Татарского и его служение Отечеству вызывала ненависть у киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что российские бойцы уничтожили свыше 200 боевиков ВСУ уничтожили на донецком направлении.