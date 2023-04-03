Зеленский прокомментировал убийство военкора Татарского

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 34

Зеленский заявил, что его не волнует убийство Владлена Татарского в Санкт-Петербурге

Зеленский прокомментировал убийство военкора Татарского

Фото: ВКонтакте / Владлен Татарский

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский

НАК обвинил в причастности к гибели российского журналиста украинские спецслужбы.

Президента Украины Владимира Зеленского не волнует гибель российского военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин. — Прим. ред.). Об этом глава Незалежной заявил журналистам во время поездки в Черниговскую область.

«Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или в Москве. Об этом должна думать Россия. Я думаю о нашей стране», — передает слова Зеленского «Укринформ».

Национальный антитеррористический комитет (НАК) ранее назвал убийство Татарского терактом, организованным спецслужбами Украины с привлечением агентов из так называемого Фонда борьбы с коррупцией Навального*.

В этот же день задержанная по подозрению в причастности к убийству военкора 26-летняя петербурженка Дарья Трепова дала признательные показания.

Владлен Татарский погиб вечером 2 апреля в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге. Предварительно, взрывчатка находилась в подаренной ему на творческом вечере статуэтке.

Ранения получили более 30 находившихся в заведении человек, из них восемь пребывают в тяжелом состоянии. Подозреваемую в причастности к произошедшему Трепову правоохранители спустя около суток задержали на съемной квартире в Выборгском районе города, где она скрывалась от правосудия, намереваясь впоследствии улететь за границу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как убийство военкора Владлена Татарского прокомментировали в Кремле.

* — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

Тема:
Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский
3 апр
Число пострадавших из-за теракта в Санкт-Петербурге выросло до 33
3 апр
СК РФ признал взрыв в кафе Петербурга терактом
3 апр
Восстановлена хронология взрыва в кафе Петербурга, где погиб военкор Татарский
3 апр
«А кто, если не я?» — мать Татарского поделилась воспоминаниями о покойном сыне
3 апр
В Кремле прокомментировали убийство военкора Владлена Татарского
3 апр
«Я принесла»: что сказала Дарья Трепова на первом допросе в МВД РФ
3 апр
Владлен Татарский: чем был известен погибший военкор из Донбасса
3 апр
НАК: убийство Татарского организовано спецслужбами Украины и агентами из ФБК*
3 апр
Опубликованы кадры задержания подозреваемой Дарьи Треповой в Петербурге
3 апр
«Правдой защищал Родину»: Беглов выразил соболезнования родным Татарского
+11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
77.32
0.23 84.11
0.35
Что посеешь, то и пожнешь: китайский совет дня на понедельник, 3 апреля

Последние новости

19:02
«Мне кажется, я не захочу больше в кино»: Лолита о своем актерском дебюте
18:54
Число пострадавших из-за теракта в Санкт-Петербурге выросло до 33
18:47
Зеленский прокомментировал убийство военкора Татарского
18:38
Прилучный пообещал выписаться из квартиры бывшей жены после судебного иска
18:17
Что такое мужской климакс и может ли он вызывать бесплодие — ответ врача
18:08
Новые меры поддержки распространят на военнослужащих и семьи погибших в СВО

Сейчас читают

Переспи и разрядись: 58-летняя Азиза толкает живущего отдельно молодого мужа в объятия
В Академии военных наук раскрыли, за счет чего ВСУ пытаются удержать фронт
«Пусть искромсают, лишь бы жил»: подруга Костомарова раскритиковала предложения об эвтаназии
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео