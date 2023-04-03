Зеленский прокомментировал убийство военкора Татарского
Зеленский заявил, что его не волнует убийство Владлена Татарского в Санкт-Петербурге
Фото: ВКонтакте / Владлен Татарский
НАК обвинил в причастности к гибели российского журналиста украинские спецслужбы.
Президента Украины Владимира Зеленского не волнует гибель российского военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин. — Прим. ред.). Об этом глава Незалежной заявил журналистам во время поездки в Черниговскую область.
«Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или в Москве. Об этом должна думать Россия. Я думаю о нашей стране», — передает слова Зеленского «Укринформ».
Национальный антитеррористический комитет (НАК) ранее назвал убийство Татарского терактом, организованным спецслужбами Украины с привлечением агентов из так называемого Фонда борьбы с коррупцией Навального*.
В этот же день задержанная по подозрению в причастности к убийству военкора 26-летняя петербурженка Дарья Трепова дала признательные показания.
Владлен Татарский погиб вечером 2 апреля в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге. Предварительно, взрывчатка находилась в подаренной ему на творческом вечере статуэтке.
Ранения получили более 30 находившихся в заведении человек, из них восемь пребывают в тяжелом состоянии. Подозреваемую в причастности к произошедшему Трепову правоохранители спустя около суток задержали на съемной квартире в Выборгском районе города, где она скрывалась от правосудия, намереваясь впоследствии улететь за границу.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как убийство военкора Владлена Татарского прокомментировали в Кремле.
* — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.
- 3 апр
- Число пострадавших из-за теракта в Санкт-Петербурге выросло до 33
- 3 апр
- СК РФ признал взрыв в кафе Петербурга терактом
- 3 апр
- Восстановлена хронология взрыва в кафе Петербурга, где погиб военкор Татарский
- 3 апр
- «А кто, если не я?» — мать Татарского поделилась воспоминаниями о покойном сыне
- 3 апр
- В Кремле прокомментировали убийство военкора Владлена Татарского
- 3 апр
- «Я принесла»: что сказала Дарья Трепова на первом допросе в МВД РФ
- 3 апр
- Владлен Татарский: чем был известен погибший военкор из Донбасса
- 3 апр
- НАК: убийство Татарского организовано спецслужбами Украины и агентами из ФБК*
- 3 апр
- Опубликованы кадры задержания подозреваемой Дарьи Треповой в Петербурге
- 3 апр
- «Правдой защищал Родину»: Беглов выразил соболезнования родным Татарского
Читайте также
62%
0.23 84.11
0.35
Нашли ошибку?