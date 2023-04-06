Бойфренд Бузовой перенес тяжелую операцию: «Самое страшное позади»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 91

Бойфренд Анны Бузовой перенес операцию из-за потери способности двигать рукой

Бойфренд Бузовой перенес тяжелую операцию: «Самое страшное позади»

Фото: www.globallookpress.com / Marijan Murat

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Тема:
Ольга Бузова

Звезда два месяца скрывала от поклонников проблемы со здоровьем ее возлюбленного.

Блогер Анна Бузова, родная сестра телеведущей Ольги Бузовой, рассказала о проблемах со здоровьем ее бойфренда — бизнесмена Константина Штрыкина. Два месяца она скрывала свои переживания от подписчиков и только теперь, когда появились хорошие новости, решила поделиться. Оказывается, мужчина перенес тяжелую операцию.

Анна и Константин познакомились на свадьбе друзей и очень быстро из приятелей превратились в романтическую пару. С 2010 года блогер и предприниматель счастливы вместе, однако в ЗАГС они не спешат. Бузова, разочарованная брачным опытом сестры, решила, что для нее штамп в паспорте — не показатель крепких отношений.

Штрыкин не стремится к известности, блог не ведет, лишь фигурирует в соцсетях своей избранницы. Отчасти поэтому поклонники ничего не знали о непростых временах пары. Мужчина не разрешал своей даме говорить о его недуге с подписчиками, но после хирургического вмешательства расслабился. Но детали все же оставил при себе.

Анна и Константин два месяца скрывали, что переживают тяжелый период. Фото: Instagram* / annbuzova

По словам Анны Бузовой, ее бойфренд перенес операцию, после которой нарушились двигательные функции руки, плеча и шеи. Он долго лежал в больнице, потом искал хорошего специалиста, физиотерапевта, для реабилитации и восстановления. Долгое время ничего не помогало, но недавно появились первые позитивные сдвиги.

«Самое страшное позади. Операция прошла успешно… Я так радуюсь. Мы правда переживали, что не сможем полностью восстановить весь функционал руки, плеча и шеи…» — сообщила Бузова.

В конце одного из сеансов реабилитации Штрыкин смог поднять обездвиженную руку и удерживать ее, как здоровую. Этим успехом его партнерша не смогла не поделиться с поклонниками. Анна Бузова и сама знает, что такое проблемы со здоровьем, в 2020 году она перенесла инсульт. Недавно, писал, блогер рассказала, как чувствует себя спустя время после приступа.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Ольга Бузова
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