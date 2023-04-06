Си Цзиньпин: Китай не намерен идти на уступки по тайваньскому вопросу

Председатель КНР Си Цзиньпин исключил уступки Китая по тайваньскому вопросу. Об этом он заявил во время беседы с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По словам китайского лидера, вопрос Тайваня лежит в основе национальных интересов страны. Он отметил, что власти и народ Китая никогда не сойдутся во мнении с теми, кто «спекулирует вокруг проблем одного Китая».

«Любой, кто ожидает, что Китай пойдет на уступки по тайваньскому вопросу, предается несбыточным мечтаниям, только вредит самому себе», — добавил председатель КНР.

Ранее пресс-служба Министерства обороны КНР призвал США разорвать любые официальные контакты с Тайванем и находящейся там у власти Демократической прогрессивной партией. Пекин выступает против вмешательства в дела Тайваня сторонних лиц и достижения островом независимости, стремится к воссоединением с провинцией.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на остров летом 2022 года. КНР считает остров своей территорией, поэтому его посещение официальными лицами принимает за поддержку независимости Тайваня. После визита Пелоси Народно-освободительная армия Китая приступила к боевым учением в регионе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, к какой войне Си Цзиньпин готовит Китай.