Перенесшая инсульт сестра Ольги Бузовой мучается от болей

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 126

Перенесшая инсульт сестра Бузовой мучается от болей на ноге из-за выпирающей косточки

Перенесшая инсульт сестра Ольги Бузовой мучается от болей

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Тема:
Ольга Бузова

Девушке понадобились годы, чтобы прийти в норму, но отголоски еще остались.

Пережившая инсульт сестра Ольги Бузовой – Анна – пожаловалась на сильные боли. Как оказалось, у девушки не все в порядке с ногой. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

К счастью, дело не в последствиях перенесенной три года назад болезни – покоя ей не дает выпирающая косточка на ноге. Кроме визуального дискомфорта, ощутимый физический – с шишкой неприятно ходить, да к тому же она еще и ноет.

Но Анна нашла способ решения проблемы благодаря физиотерапевту, у которого побывала на приеме. Врач подобрал пациентке целый комплекс упражнений, и они работают.

«Оказывается, есть простые упражнения, которые можно делать при помощи мячика, и ситуация наладится», - поделилась она с подписчиками.

По ее словам, на лечебные тренировки она планирует тратить около пяти минут в день – этого достаточного, чтобы постепенно привести ногу в порядок. Главное – системный подход.

К слову, вместе с Анной доктора посетил и ее супруг Константин. У мужчины есть проблема с подвижностью руки и плеча после перенесенной операции, и, возможно, физиотерапии – это как раз то, что ему поможет окончательно прийти в норму.

К слову, инсульт Анна Бузова перенесла в 2020 году – на тот момент ей было всего 32 года. Причем, прежде на проблемы с сосудами сестра телеведущей не жаловалась. Болезнь резко застала ее врасплох и, как это часто бывает при данном недуге, у нее отнялась речь. Несколько дней, по воспоминаниям Ольги Бузовой, сестра просто мычала. Чтобы прийти в норму ей понадобились годы. Теперь она периодически проходит обследование и профилактические медицинские процедуры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова переживает травлю со стороны влиятельных людей.

Тема:
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