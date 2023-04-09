ВКС России нанесли мощный удар по технике ВСУ в Запорожской области

Украинские боевики организовали в прифронтовом городе Орехово свой форпост.

Самолеты российской авиации нанесли сокрушительный удар по форпосту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как рассказали корреспонденты «Русской весны», воздушно-космические силы России (ВКС РФ) уничтожили скопление техники противника в Орехове Запорожской области.

«Одна из бомб поразила скопление вражеской боевой техники в районе прифронтового города Орехова, превращенного в форпост ВСУ», — рассказали корреспонденты в Telegram-канале.

Вдалеке на видео появилась яркая вспышка, вызвавшая дым и огонь. После громкого взрыва яркий свет исчез.

Кроме того, российская армия нанесла мощные удары по целям в окрестностях Запорожья. Ранее появилась информация, что ВСУ закончили подготовку к контрнаступлению на запорожском направлении. Однако, по словам члена главного совета администрации Запорожской области и председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, попытка может стать началом краха для украинской армии.

Специальная военная операция продолжается 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил об оказании военной помощи ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям. Главы самопровозглашенных республик попросили поддержки у России в связи с участившимися обстрелами со стороны Украины. Российская армия продолжает защищать мирное население Донбасса и добивается денацификации Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что войска ВС РФ устроили «громкие похороны» западным танкам.