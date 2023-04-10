Глава минобороны Украины Резников едва не угодил в плен в начале СВО

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 18

Чиновник киевского режима рассказал о несостоявшейся поездке в Гостомель.

Глава минобороны Украины Резников едва не угодил в плен в начале СВО

Фото: Kay Nietfeld / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Министр обороны Украины Алексей Резников мог оказаться в плену у российской армии еще в первые дни спецоперации. Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

По словам Резникова, он планировал поездку в командный пункт минобороны, расположенный в поселке Гостомель под Киевом, как раз в те дни, когда там высадились российские десантники.

«Теоретически, если бы мы переместились в Гостомель хотя бы за день-два, то я и половина министерства были бы в плену», — признался министр.

Он добавил, что позднее чиновников военного ведомства Незалежной решили никуда не переводить из Киева.

На посту главы минобороны Украины Резников более всего прославился громкими и странными заявлениями. К примеру, в интервью итальянской газете la Repubblica он признавался, что просил у Деда Мороза истребители и «бронемашины типа Bradley, Spartan, Mastiff» для украинской армии.

Также Резников приглашал западных производителей оружия «протестировать» свою продукцию на Украине.

Ранее политолог Евгений Сатановский в комментарии 5-tv.ru рассказал, какое будущее ждет главу минобороны Украины Резникова при бегстве в США.

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