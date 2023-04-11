Бузова ждет приглашение на свидание от Егора Крида: «Слова могут быть водицей»

На светском мероприятии знаменитости договорились о романтической встрече. Пока эта договоренность так и остается неисполненной.

Телеведущая Ольга Бузова заявила, что так и не была приглашена на свидание после уговора с певцом Егором Кридом. Звезда «Дома-2» так и ждет обещанного романтического ужина. И не скрывая надвигающегося разочарования, обсуждает с журналистами издания Super.ru.

Не так давно на светском мероприятии Бузова и Крид оказались за одним столом. Артистка рассказала, что молодой кавалер (певец на девять лет младше ведущей) позвал ее провести вместе с ним прямой эфир в соцсети. Но просто так озарять знаменитым лицом аккаунт парня Ольга не захотела. Согласилась при одном условии — сначала свидание. Очевидно, согласие получила, так как в сторис тут же сообщила об этом подписчикам.

Но вот уже заждалась, как выяснилось. Приглашение так и не поступило. По поводу задержавшегося ухажера Бузова шутит — ложка хороша к обеду. На вопросы прессы, когда же состоится историческая встреча, отвечает, мол, я отвечаю только за себя, спрашивайте с Егора.

Егор Крид, рэп-исполнитель, автор песен. © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Вот кто меня пригласил — Егор Крид, вопрос ему и адресуйте. Пока фиксации в виде конкретного предложения не поступило. Не очень хотелось бы говорить, что слова могут быть водицей, нет, я очень Егора люблю и уважаю, он очень крутой. У нас с ним давняя дружба хорошая, приятельская, профессиональная… Но он же сказал!.. А я, как вы видите, не на свидании!» — заявила селебрити.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ольга Бузова пожаловалась на травлю в Сети. По ее словам, орудуют не простые хейтеры, коих полно у каждой знаменитости, а очень влиятельные люди из индустрии отечественного шоу-бизнеса. Артистка рассказала, как ей удается выдерживать буллинг.