Бузова ждет приглашение на свидание от Егора Крида: «Слова могут быть водицей»

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 39

Ольга Бузова ждет обещанного приглашения на свидание от Егора Крида

Бузова ждет приглашение на свидание от Егора Крида: «Слова могут быть водицей»

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Ольга Бузова

На светском мероприятии знаменитости договорились о романтической встрече. Пока эта договоренность так и остается неисполненной.

Телеведущая Ольга Бузова заявила, что так и не была приглашена на свидание после уговора с певцом Егором Кридом. Звезда «Дома-2» так и ждет обещанного романтического ужина. И не скрывая надвигающегося разочарования, обсуждает с журналистами издания Super.ru.

Не так давно на светском мероприятии Бузова и Крид оказались за одним столом. Артистка рассказала, что молодой кавалер (певец на девять лет младше ведущей) позвал ее провести вместе с ним прямой эфир в соцсети. Но просто так озарять знаменитым лицом аккаунт парня Ольга не захотела. Согласилась при одном условии — сначала свидание. Очевидно, согласие получила, так как в сторис тут же сообщила об этом подписчикам.

Но вот уже заждалась, как выяснилось. Приглашение так и не поступило. По поводу задержавшегося ухажера Бузова шутит — ложка хороша к обеду. На вопросы прессы, когда же состоится историческая встреча, отвечает, мол, я отвечаю только за себя, спрашивайте с Егора.

Егор Крид, рэп-исполнитель, автор песен.Егор Крид, рэп-исполнитель, автор песен. © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Вот кто меня пригласил — Егор Крид, вопрос ему и адресуйте. Пока фиксации в виде конкретного предложения не поступило. Не очень хотелось бы говорить, что слова могут быть водицей, нет, я очень Егора люблю и уважаю, он очень крутой. У нас с ним давняя дружба хорошая, приятельская, профессиональная… Но он же сказал!.. А я, как вы видите, не на свидании!» — заявила селебрити.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ольга Бузова пожаловалась на травлю в Сети. По ее словам, орудуют не простые хейтеры, коих полно у каждой знаменитости, а очень влиятельные люди из индустрии отечественного шоу-бизнеса. Артистка рассказала, как ей удается выдерживать буллинг.

Тема:
Ольга Бузова
7 апр
«Смысл важнее»: Ольга Бузова раскрыла секрет своих необычных нарядов
7 апр
Перенесшая инсульт сестра Ольги Бузовой мучается от болей
7 апр
«Интернет стерпит все»: Бузова призналась в травле со стороны влиятельных людей
6 апр
Бойфренд Бузовой перенес тяжелую операцию: «Самое страшное позади»
4 апр
«Вот такая я»: почему Бузовой жалко тратить деньги на свои мечты
2 апр
«Это невозможно»: Анна Бузова рассказала о состоянии здоровья после инсульта
30 мар
Бузова готова вернуться к бывшему: «Можно дважды войти в одну и ту же реку»
29 мар
Взрослая девочка: как родители Ольги Бузовой реагируют на ее «тотальное» одиночество
28 мар
«Поцеловал и ушел»: Дмитрий Тарасов объяснил, почему почти не видится с детьми
27 мар
«Отжигать до победного»: психиатр оценил возможный алкоголизм Ольги Бузовой
+4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.74
-0.66 89.17
-1.12
Спешащая нога спотыкается: китайский совет дня на понедельник, 10 апреля

Последние новости

1:40
Остался лишь пепел: пожар в селе под Нижним Тагилом уничтожил десятки домов
1:20
ВКС РФ поразили «умными» бомбами позиции ВСУ в Херсонской области — видео
0:59
Решил жениться? У новой возлюбленной Тимати заметили кольцо на безымянном пальце
0:45
Херш обвинил Байдена в глупых поступках: «Это неразумно»
0:20
Бузова ждет приглашение на свидание от Егора Крида: «Слова могут быть водицей»
0:07
Код красный: на Камчатке произошло мощное извержение вулкана Шивелуч

Сейчас читают

«У сына сейчас удивительный по своей открытости и закрытости возраст»: Толстоганова о жизни наследников
Депутат Госдумы Бутина: дело против Трампа сделает его президентом США
Раньше пыталась понравиться, сейчас просто работаю: Подкаминская о кастингах
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео