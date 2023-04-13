Два человека погибли в лобовом ДТП под Курском, ради спасения третьего разрезали авто
Единственная выжившая в страшной аварии получила тяжелые травмы.
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
Два человека погибли в аварии под Курском. На загородной трассе лоб в лоб столкнулись две легковушки. Их водители скончались на месте.
В одном из автомобилей также ехала женщина, она получила тяжелые травмы. Чтобы достать ее из салона, спасателям пришлось разрезать кузов.
Читайте также
+4° 761 мм рт. ст.
70%
70%
82.09
-0.09 89.76
0.03
-0.09 89.76
0.03
Нашли ошибку?