ВС РФ поразили пункт дислокации «Иностранного легиона» на донецком направлении

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 52

Также были уничтожены опорные пункты украинской армии и склад боеприпасов.

ВС РФ поразили пункт дислокации «Иностранного легиона» на донецком направлении

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Тема:
Спецоперация

На донецком направлении в зоне СВО ВС РФ поразили пункт временной дислокации «Иностранного легиона». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма. По его словам, были также уничтожены два опорных пункта и склад боеприпасов ВСУ.

«Поражены пункты временной дислокации „Иностранного легиона“ в районе населенного пункта Архангельское, 129-й бригады теробороны Украины в районе населенного пункта Керамик, 12-го батальона 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Очередино», — заявил Бигма в интервью ТАСС.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ обстреляли Донецк ракетами из реактивной системы залпового огня в пасхальную ночь. Удары пришлись на крытый рынок, детский сад и территорию возле Спасо-Преображенского собора. По последним данным, погибла женщина, еще шесть человек получили ранения.

Тема:
Спецоперация
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