ВС РФ поразили пункт дислокации «Иностранного легиона» на донецком направлении
Также были уничтожены опорные пункты украинской армии и склад боеприпасов.
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
На донецком направлении в зоне СВО ВС РФ поразили пункт временной дислокации «Иностранного легиона». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма. По его словам, были также уничтожены два опорных пункта и склад боеприпасов ВСУ.
«Поражены пункты временной дислокации „Иностранного легиона“ в районе населенного пункта Архангельское, 129-й бригады теробороны Украины в районе населенного пункта Керамик, 12-го батальона 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Очередино», — заявил Бигма в интервью ТАСС.
Российские бойцы продолжают выбивать ВСУ из опорных пунктов в районе Белогоровки
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ обстреляли Донецк ракетами из реактивной системы залпового огня в пасхальную ночь. Удары пришлись на крытый рынок, детский сад и территорию возле Спасо-Преображенского собора. По последним данным, погибла женщина, еще шесть человек получили ранения.
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