Алек Болдуин обвинил близких погибшей на съемках оператора в жажде наживы
Алек Болдуин просит суд отклонить иск о компенсации родителей и сестры погибшей на съемках оператора Галины Хатчинс
Фото: Reuters / DAVID DEE DELGADO
По словам актера, семья не общалась с Галиной Хатчинс долгие годы.
Актер Алек Болдуин просит суд отклонить иск, поданный родственниками погибшей на съемках «Ржавчины» оператора Галины Хатчинс. Об этом сообщает издание NBC News.
По словам актера, родители и сестра Хатчинс были дистанцированы от нее «физически, финансово и эмоционально в течение многих лет до ее смерти». Он добавил, что Ольга Соловей, Анатолий Андросович и Светлана Земко подали иск лишь для «получения компенсации».
«Потеря дочери и сестры, несомненно, болезненна при любых обстоятельствах. Тем не менее, истцы, которые были отстранены от Галины физически, финансово и эмоционально в течение многих лет до ее смерти, не имеют реальных оснований для иска против ответчиков», — говорится в материалах дела.
42-летняя Хатчинс погибла 21 октября 2021 года во время репетиции одной из сцен. По версии следствия, Болдуин выстрелил из револьвера, убив оператора и ранив режиссера. Каким образом заряженное боевыми патронами оружие оказалось на съемочной прощадке и попало в руки актера - предстоит выяснить следствию.
До сих пор исцами по делу о непредумышленном убийстве были только муж Хатчинс и ее девятилетний сын. Но они достигли с Алеком Болдуином мирового соглашения в октябре 2022 года.
Ему и оружейнику фильма грозит до 18 месяцев тюремного заключения, если они будут признаны виновными в непредумышленном убийстве.
Алек Болдуин пожаловался на нарушение своих прав на суде об убийстве оператора
Ранее 5-tv.ru сообщал, что первым осужденным членом команды проекта «Ржавчина» стал помощник режиссера. Дэвид Холлс приговорен к шести месяцам условного заключения.
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