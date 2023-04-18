Алек Болдуин обвинил близких погибшей на съемках оператора в жажде наживы

|
Алексей Панков
Алексей Панков 31

Алек Болдуин просит суд отклонить иск о компенсации родителей и сестры погибшей на съемках оператора Галины Хатчинс

Алек Болдуин обвинил близких погибшей на съемках оператора в жажде наживы

Фото: Reuters / DAVID DEE DELGADO

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера

По словам актера, семья не общалась с Галиной Хатчинс долгие годы.

Актер Алек Болдуин просит суд отклонить иск, поданный родственниками погибшей на съемках «Ржавчины» оператора Галины Хатчинс. Об этом сообщает издание NBC News.

По словам актера, родители и сестра Хатчинс были дистанцированы от нее «физически, финансово и эмоционально в течение многих лет до ее смерти». Он добавил, что Ольга Соловей, Анатолий Андросович и Светлана Земко подали иск лишь для «получения компенсации».

«Потеря дочери и сестры, несомненно, болезненна при любых обстоятельствах. Тем не менее, истцы, которые были отстранены от Галины физически, финансово и эмоционально в течение многих лет до ее смерти, не имеют реальных оснований для иска против ответчиков», — говорится в материалах дела.

42-летняя Хатчинс погибла 21 октября 2021 года во время репетиции одной из сцен. По версии следствия, Болдуин выстрелил из револьвера, убив оператора и ранив режиссера. Каким образом заряженное боевыми патронами оружие оказалось на съемочной прощадке и попало в руки актера - предстоит выяснить следствию.

До сих пор исцами по делу о непредумышленном убийстве были только муж Хатчинс и ее девятилетний сын. Но они достигли с Алеком Болдуином мирового соглашения в октябре 2022 года.

Ему и оружейнику фильма грозит до 18 месяцев тюремного заключения, если они будут признаны виновными в непредумышленном убийстве.

Алек Болдуин пожаловался на нарушение своих прав на суде об убийстве оператора

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первым осужденным членом команды проекта «Ржавчина» стал помощник режиссера. Дэвид Холлс приговорен к шести месяцам условного заключения.

Тема:
Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера
1 апр
В США вынесли первый приговор по делу об убийстве на съемках фильма с Болдуином
23 мар
Алек Болдуин пожаловался на нарушение своих прав на суде об убийстве оператора
24 февр
Суд в США разрешил Болдуину сниматься в фильме после неумышленного убийства
21 февр
Алеку Болдуину смягчили обвинения по делу о гибели оператора на съемочной площадке
1 февр
Сцены со стрельбой не было вообще? В деле Болдуина нашли странные нестыковки
20 янв
Алеку Болдуину грозит реальная тюрьма: какое обвинение предъявят актеру
19 янв
Грозит пять лет: Алеку Болдуину предъявят обвинение
28 окт
«Прецедентное право в США»: избежит ли Болдуин наказания за убийство оператора?
28 окт
Следствие завершило расследование дела Алека Болдуина об убийстве оператора: кто виноват?
18 окт
Алека Болдуина подозревают в даче ложных показаний в деле об убийстве на съемках
+11° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
81.60
-0.03 89.57
-0.09
Что посеешь, то и пожнешь: китайский совет дня на вторник, 18 апреля

Последние новости

0:30
Пелагея опубликовала редкое видео с шестилетней дочерью Таисией
0:12
На Манхэттене обрушилось здание парковки, есть пострадавшие
0:03
«Часть нашей истории»: военкор из Донбасса пишет песни для Бузовой и других звезд
23:44
Банк в Швейцарии обвинили в работе со счетами высокопоставленных нацистов до 2020 года
23:24
Алек Болдуин обвинил близких погибшей на съемках оператора в жажде наживы
23:00
Россия готовится принимать беженцев из Прибалтики

Сейчас читают

Обрюзг и подурнел: в седобородом Шепелеве тяжело узнать былого красавца
Дмитрий Песков прокомментировал дату проведения прямой линии с президентом РФ
Вредная привычка: почему Анна Семенович стремится к одиночеству
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео