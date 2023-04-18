Алек Болдуин обвинил близких погибшей на съемках оператора в жажде наживы

По словам актера, семья не общалась с Галиной Хатчинс долгие годы.

Актер Алек Болдуин просит суд отклонить иск, поданный родственниками погибшей на съемках «Ржавчины» оператора Галины Хатчинс. Об этом сообщает издание NBC News.

По словам актера, родители и сестра Хатчинс были дистанцированы от нее «физически, финансово и эмоционально в течение многих лет до ее смерти». Он добавил, что Ольга Соловей, Анатолий Андросович и Светлана Земко подали иск лишь для «получения компенсации».

«Потеря дочери и сестры, несомненно, болезненна при любых обстоятельствах. Тем не менее, истцы, которые были отстранены от Галины физически, финансово и эмоционально в течение многих лет до ее смерти, не имеют реальных оснований для иска против ответчиков», — говорится в материалах дела.

42-летняя Хатчинс погибла 21 октября 2021 года во время репетиции одной из сцен. По версии следствия, Болдуин выстрелил из револьвера, убив оператора и ранив режиссера. Каким образом заряженное боевыми патронами оружие оказалось на съемочной прощадке и попало в руки актера - предстоит выяснить следствию.

До сих пор исцами по делу о непредумышленном убийстве были только муж Хатчинс и ее девятилетний сын. Но они достигли с Алеком Болдуином мирового соглашения в октябре 2022 года.

Ему и оружейнику фильма грозит до 18 месяцев тюремного заключения, если они будут признаны виновными в непредумышленном убийстве.

Алек Болдуин пожаловался на нарушение своих прав на суде об убийстве оператора

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первым осужденным членом команды проекта «Ржавчина» стал помощник режиссера. Дэвид Холлс приговорен к шести месяцам условного заключения.