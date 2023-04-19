«Больше и больше»: Песков высказался о поставках оружия Киеву со стороны Сеула
Песков: в Кремле сожалеют о недружественной позиции Сеула в украинском вопросе
Фото, видео: www.globallookpress.com / Horst Galuschka; 5-tv.ru
В засекреченных документах Пентагона уже была информация, что Южная Корея отправит Украине оружие.
Москва сожалеет, что Сеул выбрал недружественную позицию по украинскому вопросу. Если Южная Корея решится отправлять Незалежной поставки боевой техники и оружия, то это продемонстрирует ее вовлеченность в конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Кардинально нового в этом ничего нет. К нашему сожалению Сеул занял недружественные позиции в этой истории, это продолжение. Все больше и больше стран будут пытаться втянуть непосредственно в этот конфликт», — сообщил представитель Кремля в ходе ежедневного телефонного брифинга с журналистами.
Стоит отметить, что Сеул и Вашингтон намерены провести масштабные военные учения в июне. Этим очень недовольна Северная Корея, поэтому пригрозила ядерным оружием. Для Пхеньяна совместная военная подготовка является провокацией. В том числе КНДР осудили решение присоединить к учениям Японию.
При этом в ходе расследования по поводу утечки секретных документов Пентагона был рассекречен диалог между двумя высокопоставленными лицами Южной Кореи о поставках боеприпасов на Украину. Примечательно, что тогда Сеул отреагировал довольно резко и потребовало тщательной проверки инцидента.
Ранее 5-tv.ru сообщал, зачем РФ и КНР проводят учения в Тихом океане.
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