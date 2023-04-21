Пушков предупредил США об опасности, к которой приведет поддержка Тайваня

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 32

Сенатор Пушков: США придется пожертвовать либо Тайванем, либо своей экономикой

Пушков предупредил США об опасности, к которой приведет поддержка Тайваня

Фото: www.globallookpress.com / Kurt Amthor

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Пушков расшифровал важный сигнал от американских политиков.

США придется пожертвовать или Тайванем, или собственной экономикой. Так сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление министра финансов США Джанета Йеллена о неготовности Вашингтона к полному разрыву с Пекином.

По мнению политика, логика сохранения гегемонии США должна в результате столкнуть Штаты и КНР, однако экономическая зависимость работает против разрыва между ними. Пушков также отметил, что слова Йеллена о Китае — это «важный сигнал» из Вашингтона.

«Если в США возобладает логика экономической взаимозависимости, США должны будут пожертвовать Тайванем, если логика гегемонии — то своей экономикой. В любом случае США проигрывают. Им остается пытаться удержать статус-кво. Но статус-кво вряд ли устроит набирающий все большую силу Китай», — пояснил Пушков.

К слову, специальная военная операция России по защите Донбасса открыла людям глаза на многие вещи. Так, это касается мифа о гегемонии США. Обозреватель Al Mayadeen Бусейна Шаабан отмечала, что России удалось развеять миф о непобедимости США. По мнению автора, глубокий кризис в отношениях Москвы и Вашингтона открыл двери для более тесного экономического и политического сотрудничества России с другими странами. В частности, Китаем, Индией и Ираном. Соответственно, теперь Запад не может ими манипулировать и теряет деньги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие валюты в ближайшие десятилетия смогут заменить доллар и евро.

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