«Кажется, что все ждут»: Михалков предрек трагическую судьбу бежавшим из РФ звездам

Покинувшим страну знаменитостям только первое время будет казаться, будто они нужны и востребованы. Но все это лишь мнимое чувство, отметил режиссер.

В спешке уехавшие с начала спецоперации по защите Донбасса российские знаменитости сейчас уже, вероятно, находятся в катастрофическом положении. Ведь только-только начали понимать и осознавать свою ненужность вдали от Родины. Такое мнение выразил режиссер Никита Михалков на открытии 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

«Может быть, уже многие, а может, и еще немногие артисты понимают трагичность их положения. Это же трагедия, это кажется, что все ждут», — сказал он.

Режиссер полностью согласен с Сергеем Бодровым-младшим, который при жизни говорил о необходимости в трудные моменты находиться со страной. Особенно тогда, как подчеркнул Михалков, когда человек понимает, что в настоящее время в реальности происходит с Россией.

Кроме того, он призвал не наказывать бежавших звезд. По его мнению, если человек захочет вернуться обратно, то это не должно быть связано с желанием заработать деньги. Он должен искренне раскаяться в содеянном.

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