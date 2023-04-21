«К осени начнется»: эксперт заявил о безвыходной ситуации для ВСУ

Опытные российские бойцы вынуждают противника сделать первый шаг.

Украина находится в безвыходном положении из-за давления Запада, поэтому она вынуждена вестись на ее поводу и начинать неудобное наступление, считает ветеран военной разведки, Герой России, полковник Рустем Клупов.

Эксперт отметил, что Украине невыгодно первой переходить в наступление так же, как и России. У двух сторон есть оперативные резервы. У Украины за счет Запада, а у России — за счет своих средств. Военные уже получили большой опыт, и никто в эту «бойню» лезть первым не хочет.

«Но Украина находится в вынужденном положении начинать наступление, потому что им нужно отчитываться за потраченные деньги. Думаю, ближе к осени начнется. Они вынуждены», — отметил Рустем Клупов в интервью изданию URA.RU.

По его словам, если Киев пойдет против Запада, то он заведомо окажется в проигрышном положении. Общеизвестный факт — обороной войну не выиграть. Клупов подчеркнул, что это можно сравнить с таким видом спорта как бокс. Когда два спортсмена ведут бой, то один принимает более пассивную позицию. Это означает, что он ловит противника на том, когда ему самому удобнее будет наносить удары.

«Бить нужно и в самые уязвимые места. Опытные бойцы всегда вынуждают противника сделать первый шаг», — объяснил эксперт.

Прежде представитель Верховной рады Украины Федор Венеславский заявил о готовящемся весеннем наступлении на РФ, которое удивит и российских военных, и граждан Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бойцы РФ взяли в котел боевиков ВСУ в Артемовске.