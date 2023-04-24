Бузова проиграла суд по делу о неуплате коммунальных платежей

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 146

Иск к звезде подал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.

Бузова проиграла суд по делу о неуплате коммунальных платежей

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Тема:
Ольга Бузова

Московский мировой судебный участок взыскал с певицы Ольги Бузовой более 70 тысяч рублей за неуплату коммунальных платежей. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе Никулинского суда.

Судебный приказ обязывает выплатить 70113,91 рублей долга исполнительницу хита «Мало половин», отметили в инстанции. Звезда отечественного шоу-бизнеса не оплачивала коммунальные платежи и электроэнергию. Где именно расположена жилая площадь, о которой идет речь, источник не уточнил.

Ранее 5-писал, что с Бузовой требуют взыскать один миллион долларов из-за отказа рекламировать алкогольные напитки.

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