Зима вернулась в Иркутскую область, трассы засыпало снегом
Непогода уже привела к серьезным пробкам и авариям на дорогах.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
В Иркутскую область вернулась зима. Регион засыпало снегом. На дорогах множество аварий, в том числе со смертельным исходом. Машины буксуют, застревают в сугробах. С серьезными перебоями ходит общественный транспорт, многие опоздали на работу.
А на трассе «Байкал», соединяющую Иркутскую область с Бурятией, из-за непогоды закрыто движение для автобусов и грузовиков. В самой Бурятии также снегопад. Столица региона Улан-Удэ стоит в восьмибалльных пробках. Водителям настоятельно рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте, но послушались, как всегда, не все.
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