Танковая засада! Лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны РФ опубликовало новые кадры боевой работы танковых подразделений из зоны специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

На кадрах показана боевая работа танкистов, выполняющих огневые задачи по уничтожению бронетехники, опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Военнослужащие успешно поражают цели, находящиеся даже на значительном удалении и вне прямой видимости. Бойцы проводят маневренные бои, используя естественные укрытия и складки местности.

Наблюдательные пункты, склады боеприпасов противника уничтожаются по координатам, полученным с помощью БПЛА.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинцев начали готовить к поражению.