Танковая засада! Лучшее видео из зоны СВО за день

Российские танкисты успешно поражают цели, находясь при этом на значительном удалении.
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru
Минобороны РФ опубликовало новые кадры боевой работы танковых подразделений из зоны специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.
На кадрах показана боевая работа танкистов, выполняющих огневые задачи по уничтожению бронетехники, опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Военнослужащие успешно поражают цели, находящиеся даже на значительном удалении и вне прямой видимости. Бойцы проводят маневренные бои, используя естественные укрытия и складки местности.
Наблюдательные пункты, склады боеприпасов противника уничтожаются по координатам, полученным с помощью БПЛА.
Ранее 5-tv.ru писал, что украинцев начали готовить к поражению.
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