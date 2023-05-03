«Готовим оборону»: в чем выгода переноса контрнаступления ВСУ для России

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Алексей Панков
Алексей Панков 93

Эксперт Клинцевич: России выгоден перенос контрнаступления ВСУ

«Готовим оборону»: в чем выгода переноса контрнаступления ВСУ для России

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Тема:
Спецоперация

ВСУ пойдут в атаку только после наступления хорошей погоды.

Перенос анонсированного ранее контрнаступления ВСУ выгоден для России. С таким заявлением выступил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в интервью ИА SM-News. По мнению эксперта, Запад торопит Киев с контрнаступлением. Однако ВС РФ используют это время, чтобы подготовиться к обороне.

«Все, что туда им отправили, мы пока на линии боевого соприкосновения не увидели. Мы это видим на полигонах, мы видим, как они уже начинают в Германии и Польше танки друг с другом сталкивать. Тем не менее группы готовятся», — считает эксперт.

Клинцевич добавил, что ВСУ пойдут в атаку как только позволят погодные условия. Сейчас Россия находится в выгодном положении. После попытки украинских боевиков прорваться через оборону наступательные действия начнут уже российские силы.

Стало известно о сокрытии Киевом деталей контрнаступления от союзников из-за боязни утечек данных

Ранее 5-tv.ru сообщал, что раздел территории Украины между Россией и Польшей станет приемлемым вариантом окончания конфликта. С таким мнением выступил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

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