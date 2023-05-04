Мосты через сушу: небывалая засуха накрыла Европу
ЕС страдает из-за засухи и испытывает проблемы с пресной водой
Фото, видео: www.globallookpress.com / Gao Jing; 5-tv.ru
Некоторые издания предрекают странам Евросоюза конфликты из-за доступа к водным ресурсам.
Заходит звезда некогда комфортного европейского климата. Еще не наступило лето, а Испания уже страдает от рекордных +40 градусов. Франция и Италия — от обмелевших водоемов.
Все настолько серьезно, что в простой отправили даже гидроэлектростанции — запускать турбины просто нет смысла. Корреспондент «Известий» Снежана Назаренко подробно расскажет о новой засухе на континенте.
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