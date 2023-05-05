«Решить невозможно»: во что упирается решение конфликта на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что между тем Москва никогда не отказывалась от переговоров. Но в чем же главная проблема конфликта?

Российская сторона никогда не отказывалась от урегулирования проблем, возникших на Украине из-за «действий США и их сателлитов по накачиванию оружием», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции.

«Видим растущее понимание того, что эти проблемы нельзя согласовать, только уперевшись в линию соприкосновения на Донбассе — как некоторые хотят заморозить эту линию… Все понимают, что без разрешения главной геополитической проблемы, которая заключается в стремлении Запада сохранить свою гегемонию, никаких кризисов ни на Украине, ни в других частях мира решить невозможно», — добавил дипломат.

Сергей Лавров также оценил недавнюю атаку украинских беспилотников на резиденцию Владимира Путина в Кремле. По словам политика, Россия ответит на данный теракт конкретными действиями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пользователи Twitter возмутились заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о том, что жителям России надо готовиться к плохим новостям.