Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Брянской области

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 19

Брянский губернатор Богомаз: украинский БПЛА атаковал нефтебазу в Клинцах

Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Брянской области

Фото: Reuters / SOPA Images

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Это уже не первая атака за сутки на данный регион.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали нефтебазу в Брянской области с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

На данный момент известно о том, что пострадавших нет. На месте работают оперативные службы

«В результате сброса боеприпаса частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов», — заявил Богомаз.

К слову, это уже не первая атака на регион за 11 мая. Еще ночью стало известно о том, что ВСУ ударили беспилотником по административному зданию в Стародубе. Во время происшествия никто не пострадал.

Беспилотные летательные аппараты продолжают фиксировать в разных регионах РФ. Об атаке дрона в Суземском районе под Брянском стало известно 28 апреля. Александр Богомаз тогда уточнил, что пострадавших нет, однако были повреждены автомобиль, здание гаража и жилой дом. Накануне, 1 мая, в Севастополе также отразили атаку беспилотников российскими ПВО.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что делать при обнаружении в небе беспилотника.

Тема:
Спецоперация
11 мая
«Всего ничего»: до освобождения Артемовска осталось 742 метра
11 мая
Редкие кадры: танкисты бьют по ВСУ прямой наводкой при наступлении под Донецком
11 мая
В Кремле заявили о достижении нескольких целей за время спецоперации на Украине
11 мая
Огненный букет: Лучшее видео из зоны СВО
11 мая
Названа главная цель США в конфликте на Украине
11 мая
Больно бьют! ВДВ придумали новую тактику и вынуждают ВСУ отступать под Кременной
11 мая
«Ударил HIMARS»: Николай Валуев едва не погиб в Лисичанске
11 мая
«Вместе — мы сила»: живущие на Кипре россияне сняли патриотический клип на песню Юты
11 мая
«Заключить сделку»: сможет ли Зеленский сохранить лицо после провала ВСУ?
10 мая
ВДВ отбили атаку ВСУ огнем из автоматов и гранатометов — видео от первого лица
+11° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
76.69
-0.13 84.15
-0.76
Тайное всегда становится явным: китайский совет дня на четверг, 11 мая

Последние новости

11:27
ФСБ сообщила о попытке СБУ завербовать первого замминистра МЧС ДНР
11:26
В Нижнем Новгороде попрощались с погибшим в теракте соратником Прилепина
11:16
«Пошел вразнос»: Лепс раскрыл подробности личной жизни после развода
11:02
Секс-рабство или убийство? Посольство РФ на Филиппинах ищет пропавшую россиянку
10:59
Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Брянской области
10:53
В Москве избили члена жюри шоу «Танцы со звездами» Максима Кожевникова

Сейчас читают

«Потолка еще не достигла»: затравленной в Сети Высоцкой вынесли вердикт
Военный эксперт назвал количество сил ВСУ, готовых для контрнаступления
Андрей Чернышов рассказал о самой сложной роли: «Говорили, подходи к тигру»
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп