«Это не конец»: в ЕС подсчитали потраченные на помощь Украине деньги
Боррель: помощь Евросоюза Украине составила 16 миллиардов евро
Фото: www.globallookpress.com / Guillermo Gutierrez Carrascal
В Европе считают, что Киев перестанет существовать без военной помощи Запада.
Суммарная помощь европейских стран и организаций киевскому режиму составила 16 миллиардов евро. Такими подсчетами поделился глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель вовремя своего выступления на Европейской конференции по обороне и безопасности.
По словам Борреля, первый транш помощи Украине со стороны ЕС составлял 500 миллионов евро. На данный момент, добавил он, общая сумма приближается к 16 миллиардов евро.
«И это не конец», — подчеркнул он.
Глава дипломатии ЕС уточнил, что речь идет не только о поставках, организованных правительственными ведомствами. Киеву оказывали помощь также и неправительственные организации. По словам Борреля, без военной помощи Запада Украина перестанет существовать.
Днем ранее, 10 мая, Боррель заявил, что может лишь один шагом завершить конфликт на Украине. По его словам, ВСУ придется сдаться всего за пару дней, если он обрубит каналы поставок нацистскому режиму. К сожалению, подчеркнул он, такой исход не устраивает европейское общество, поэтому помощь будет продолжаться.
Ранее 5-tv.ru писал, почему Украина может потерять поддержку со стороны Словакии.
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