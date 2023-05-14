Минобороны: в зоне СВО погиб командир Вячеслав Макаров
Военный руководил боем в районе населенного пункта Красное.
Фото: www.globallookpress.com / Pascal Deloche
В Минобороны РФ сообщили о гибели командира Вячеслава Макарова. Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что военнослужащий лично руководил боем на соледарско-артемовском направлении.
Генерал-лейтенант рассказал, что подразделениями ВС РФ были отражены две попытки ВСУ атаковать их позиции в районе населенного пункта Красное. Два нападения были отражены, однако во время третьего командир бригады был ранен и скончался.
«В ходе отражения третьей атаки командир бригады был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя», — прокомментировал Конашенков.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
- 14 мая
- На Украине подсчитали стоимость восстановления тепловой генерации в стране
- 14 мая
- Семь из семи: ВС РФ успешно отразили атаку украинских танков в ДНР
- 14 мая
- Минобороны РФ: в зоне СВО героически погиб полковник Евгений Бровко
- 14 мая
- ВС РФ нанесли удар по пунктам дислокации ВСУ и складам с западным вооружением
- 14 мая
- Перестанут поддерживать: в США назвали причину провала контрнаступления ВСУ
- 14 мая
- Российская артиллерия уничтожила гаубицу «Акация» ВСУ под Херсоном
- 14 мая
- В Киеве ожидают поставку более сотни немецких беспилотников Vector
- 14 мая
- Прилепин заявил о готовности вернуться в зону СВО после восстановления
- 14 мая
- Стало известно об испуге боевиков ВСУ в Марьинке из-за действий российских бойцов
- 14 мая
- Вместе даже на расстоянии: как российских бойцов в зоне СВО поддерживают родные
Читайте также
42%
1.32 84.25
1.36
Нашли ошибку?