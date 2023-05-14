Семь из семи: ВС РФ успешно отразили атаку украинских танков в ДНР
Минобороны: ВС РФ уничтожили семь танков ВСУ в ДНР в районе Богдановки
Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк
В Минобороны рассказали о самых важных событиях в зоне СВО за минувшие сутки.
Вооруженные силы РФ отразили атаку ВСУ в районе населенного пункта Богдановка. Там противник сосредоточил свои штурмовые группы численностью более 100 человек, а также семь танков, 14 боевых машин и другую военную технику. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил во время брифинга.
Уточняется, что подразделениями российской армии было отражено шесть атак украинских нацистов под Донецком. Там защитники Донбасса ликвидировали все задействованные киевским режимом семь танков, а также 11 боевых машин пехоты ВСУ. Украинская сторона потерла не только военную технику и но живую силу во время предпринятой атаки. В Минобороны отметили, что российские солдаты смогли ликвидировать более 50 боевиков ВСУ.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ нанесли удар по пунктам дислокации ВСУ и складам с западным вооружением.
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