В США назвали причину долгой подготовки ВСУ к контрнаступлению

Дело в плохой подготовке боевиков? Или недостаточном количестве живой силы и вооружения?

Из-за высоких рисков и сложности предстоящей операции Вооруженные силы Украины (ВСУ) пока не начинают контрнаступление. Об этом газете The Washington Post заявил генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг.

По его словам, такие наступления требуют большого количества сил и подготовки: точного прицеливания и стрельбы, лучшей маневренности, а также более протяженных линий снабжения. Ничего подобного в таких масштабах украинская армия еще не выполняла.

«По моему опыту учений и боевых действий, даже опытным и хорошо обученным силам чрезвычайно трудно сосредоточить боевую мощь в нескольких решающих точках атаки», — отметил Хертлинг.

Как только ВСУ прикажут пойти вперед, то отозвать их будет уже невозможно. Это слишком серьезный вызов, к которому боевики Украины явно неготовы, указал эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Песков назвал уткой сообщения СМИ о предложении Пригожина ВСУ сдать позиции ВС РФ.