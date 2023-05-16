Охота за «тенью»: как ВКС РФ сбивают «неуязвимые» британские Storm Shadow

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 555

ВКС РФ сбивают Storm Shadows с помощью ракет класса «воздух — воздух» Р-77-1 и Р-37М

Охота за «тенью»: как ВКС РФ сбивают «неуязвимые» британские Storm Shadow

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Российские ПВО научились наносить поражения с высоким коэффициентом урона.

Как только Киев получил крылатые ракеты большой дальности от Лондона, он сразу же выбрал в качестве мишени Луганск и нанес три удара «штормовой тенью» — Storm Shadow. Также к ним пристрелялись и российские средства ПВО, за последнее время сбито порядка десяти таких «малозаметных» ракет. И это начало развенчания мифа о неуязвимости британских снарядов, сообщает издание aif.ru.

Нужно сбивать самолеты

Начнем с реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS, которые также поначалу были отнесены к разряду «непобедимого оружия» для Украины.

Ракеты этого комплекса калибра 227 миллиметров способны атаковать цели на дальность до 500 километров, ВСУ предложили упрощенную версию с дальностью до 84 километров. Это огромное расстояние, которое позволяет вести поражение объектов (как оказалось, гражданских) на территории ЛНР и ДНР.

Российские средства ПВО в зоне спецоперации быстро распознали тактику применения «хаймерсов» и научились наносить поражение с высоким коэффициентом урона. Некоторые, конечно, «проскакивают», но их эффективность и репутация снизились.

Когда Украина получила британские ракеты воздушного базирования Storm Shadow, то украинские военные поразительно быстро адаптировали их применение с фронтовых бомбардировщиков Су-24.

Таких у украинских воздушных сил было немного, их в начале СВО было 12 штук, а теперь, скорее всего, учитывая сбитые или уничтоженные на аэродромах, осталось всего лишь несколько действующих. «Прицепить» британский «шторм» можно лишь на них. Для МиГ-29, которые поставили Польша и Словакия, такие ракеты не подходят.

По данным Минобороны России, в результате одной из атак воздушных сил Украины с применением Storm Shadow была перехвачена не только сама ракета, но и самолет Су-24, а также истребитель Су-27.

Возможно, что авиация будет значительно увеличена именно с целью противодействия крылатым ракетам врага. Против Storm Shadow могут успешно применяться ракеты класса «воздух — воздух» Р-77-1 и Р-37М.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российская ПВО за сутки перехватила семь дальнобойных ракет Storm Shadow.

Тема:
Спецоперация
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