В США раскрыли правду об украинском контрнаступлении

По мнению журналистов, Россия должна знать, что время на ее стороне.

В Соединенных Штатах Америки раскрыли последствия возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) для стран Запада. Об этом написали аналитики издания Foreign Affairs.

По мнению экспертов, контрнаступление даст огромное преимущество для России, а президент РФ Владимир Путин может предположить, что наступление представляет собой «высшую точку» помощи Запада Украине.

«Москва уверена, что предстоящая атака Киева будет разовой акцией. Россия может считать, что время еще на ее стороне», — говорится в сообщении.

Также американские журналисты добавили, что чиновники в разных странах, которые считают, что очередной пакет военной помощи Украине поменяет ход игры, постоянно испытывают разочарование.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил Владимир Путин в своем обращении к гражданам. Решение было принято после того, как главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к Москве за помощью после очередного обострения конфликта с киевским режимом и усиления обстрелов со стороны ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в США назвали причину долгой подготовки ВСУ к контрнаступлению.