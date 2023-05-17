Сложить оружие и сдаться: российские артиллеристы забросили агитационные листовки на позиции ВСУ

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 56

Артиллеристы ЦВО применили агитационные снаряды на позиции ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Послание поступает боевикам на бумажках в виде денег.

Военнослужащие расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Центрального военного округа (ЦВО) во время наступления применили агитационные снаряды по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так националистам доставили послание с призывом сдаться. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили — такие снаряды представляют собой снаряд с боевой частью, в который загружены рулоны с листовками, вместо поражающих элементов. В них помещается до тысячи листовок.

В каждом послании содержатся призывы боевикам ВСУ добровольно сдаться и сложить оружие, а также побуждение к тому, что это решение впоследствии «сохранит им жизнь и предотвратит бессмысленное кровопролитие в дальнейших боях».

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем мирных переговоров Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как собака Альба помогает российским бойцам защищать Донбасс.

Тема:
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