Минобороны: ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по складу боеприпасов в Николаеве
В ведомстве рассказали об успехах российской армии в зоне СВО за сутки.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов на территории судоремонтного предприятия в Николаеве. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Цели удара достигнуты. Назначенный объект поражен», — добавил он.
Россия начала спецоперацию по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил Владимир Путин в своем обращении к гражданам. Решение было принято после того, как главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к Москве за помощью после очередного обострения конфликта с киевским режимом и усиления обстрелов со стороны ВСУ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Соединенных Штатах Америки раскрыли последствия возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) для стран Запада.
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