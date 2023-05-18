Аналог реактивной ракеты: российские военные получили новый пехотный огнемет

Компактное ручное оружие сможет поражать противника в зданиях и оборонительных сооружениях.

Армия России получила новое оружие — пехотный огнемет «Бородач», предназначенный для городских боев. Ручное малогабаритное орудие представляет собой аналог реактивной противотанковой ракеты. Впервые «Бородач» продемонстрировали в Белоруссии на международной выставке.

«Можно сказать, что это одноразовый гранатомет. Он уже принят на вооружение российской армией», — рассказал РИА Новости заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин.

«Бородач» оснащен термобарическим составом и при разрыве образует ударную волну и высокотемпературное поле, распыляя горючее вещество. Масса оружия превышает четыре с половиной килограмма, при этом один килограмм приходится на взрывчатое вещество.

Российские военнослужащие смогут применять огнемет для поражения противника в зданиях и оборонительных сооружениях, автомобилях и технике с малой толщиной брони.

Также известно, что вскоре российская армия начнет получать новые самоходные противотанковые пушки, созданные на базе боевой машины десанта. Вооружение оснащено бронебойно-подкалиберными, осколочно-фугасными снарядами, управляемыми ракетами и боеприпасами с дистанционным подрывом, которые могут поражать цель на расстоянии более пяти километров.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Донбасса, а также защиту мирных жителей. С 2014 года им приходилось жить под пулями и снарядами украинских боевиков.

Страны НАТО и ЕС восприняли миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну, вводя многочисленные санкции и поставляя Украине свое оружие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России начался серийный выпуск новейшей авиаракеты «Бронебойщик», которую скоро доставят в зону СВО.