Вооруженные силы РФ ежедневно наносят сокрушительный удар живой силе противника. Кажется, киевский режим пытается уберечь своих самых ценных боевиков.

Командование украинской армии запрещает своим офицерам посещать зону активных боевых действий с целью уберечь их от смерти. Об этом подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко написал в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) опасается за жизнь своих офицеров, поэтому командиры практически не посещают опасные позиции.

«С целью сохранения командного состава украинским офицерам среднего и старшего звена запрещено находиться в так называемой красной зоне», — написал Марочко.

Подполковник добавил, что высшее руководство в исключительных случаях дает им разрешение на посещение боевых позиций украинских нацистов в зоне специальной военной операции (СВО).

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные получили новый пехотный огнемет.