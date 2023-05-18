«Красная зона»: командование ВСУ запрещает офицерам посещать передовые позиции
Марочко: командование ВСУ запрещает офицерам посещать передовые позиции
Фото: www.globallookpress.com / Mykhaylo Palinchak
Вооруженные силы РФ ежедневно наносят сокрушительный удар живой силе противника. Кажется, киевский режим пытается уберечь своих самых ценных боевиков.
Командование украинской армии запрещает своим офицерам посещать зону активных боевых действий с целью уберечь их от смерти. Об этом подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко написал в своем Telegram-канале.
В публикации отмечается, что руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) опасается за жизнь своих офицеров, поэтому командиры практически не посещают опасные позиции.
«С целью сохранения командного состава украинским офицерам среднего и старшего звена запрещено находиться в так называемой красной зоне», — написал Марочко.
Подполковник добавил, что высшее руководство в исключительных случаях дает им разрешение на посещение боевых позиций украинских нацистов в зоне специальной военной операции (СВО).
Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные получили новый пехотный огнемет.
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