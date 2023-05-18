«Конструктивный и продолжительный»: Песков о разговоре Путина с главой ЮАР Рафамосой
Песков: Рафамоса хочет помочь в урегулировании конфликта на Украине
Фото: Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru
Россия всегда готова выслушать все мнения по поводу урегулирования украинского кризиса.
Разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамафосой, правда, состоялся. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во время брифинга.
«Господин Рамафоса говорил, что Африка как крупнейший континент считает необходимым заявить свой голос по урегулированию ситуации на Украине. Группа государств направит делегацию, которая будет в том числе в Москве, точные сроки будут согласованы. Мы уже говорили, что мы с большим вниманием готовы выслушивать любые предложения, которые будут способствовать урегулированию ситуации», — заявил Песков.
До этого стало известно, что и Путин, и Зеленский согласились взаимодействовать с африканскими лидерами на эту тему. Оба президента готовы начать подготовку к встрече и переговорам.
В недавнем телефонном разговоре Владимир Путин и Сирил Рамафоса обсудили отношения двух стран и выразили позитивный настрой на дальнейшее сотрудничество.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Рамафоса предложил Путину и Зеленскому мирную инициативу.
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