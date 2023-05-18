Автор «Уральских пельменей» Игорь Истомин погиб в зоне спецоперации

Автор «Уральских пельменей» Игорь Истомин погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Как сообщает портал «Екатеринбург онлайн», 51-летний мужчина год считался пропавшим без вести. Родственники не знали, что он отправился на передовую.

Истомин сказал родным, что уехал работать на стройку, и перестал выходить на связь. Его удалось найти по ДНК, правда, выяснилось, что деятель культуры уже погиб.

Артист увлекался музыкой, играл на гитаре и пел. Он даже участвовал в коллективе «Уральские пельмени», но не играл на сцене, а помогал команде писать тексты к номерам.

Игоря Истомина похоронили в Екатеринбурге со всеми воинскими почестями. Посмертно он будет приставлен к государственной награде за свой воинский долг. У погибшего остались жена и двое детей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ходе СВО погиб Генсекретарь Федерации киокушин РФ Сергей Увицкий.