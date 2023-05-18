Автор «Уральских пельменей» Игорь Истомин погиб в зоне спецоперации

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Рита Миронова
Рита Миронова 25

На протяжении года мужчина считался без вести пропавшим. Он ушел защищать Родину в тайне от родных.

Автор «Уральских пельменей» Игорь Истомин погиб в зоне спецоперации

Фото: YouTube / Игорь Истомин ВИА ССО АссоЛЬ

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Тема:
Спецоперация

Автор «Уральских пельменей» Игорь Истомин погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Как сообщает портал «Екатеринбург онлайн», 51-летний мужчина год считался пропавшим без вести. Родственники не знали, что он отправился на передовую.

Истомин сказал родным, что уехал работать на стройку, и перестал выходить на связь. Его удалось найти по ДНК, правда, выяснилось, что деятель культуры уже погиб.

Артист увлекался музыкой, играл на гитаре и пел. Он даже участвовал в коллективе «Уральские пельмени», но не играл на сцене, а помогал команде писать тексты к номерам.

Игоря Истомина похоронили в Екатеринбурге со всеми воинскими почестями. Посмертно он будет приставлен к государственной награде за свой воинский долг. У погибшего остались жена и двое детей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ходе СВО погиб Генсекретарь Федерации киокушин РФ Сергей Увицкий.

Тема:
Спецоперация
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