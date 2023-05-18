Секс угрожает нацбезопасности? Порноактрису Еву Эльфи объявили врагом Украины
Порноактрису родом из России Еву Эльфи внесли в базу сайта «Миротворец»
Фото: Telegram / Eva Elfie
Чем молодая девушка могла заслужить почетное место в списке?
Российскую порноактрису Еву Эльфи (настоящее имя Юлия Романова) внесли в базу сайта «Миротворец». В него вносят людей, которые являются «врагами Украины».
«Данная гражданка действовала против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка», — говорится на украинском сайте.
В далеком 2018 году Ева Эльфи была в Крыму по работе. Звезда молодежи приехала на полуостров ради очередных съемок, а украинские специалисты решили, что она представляет опасность для страны.
Крым вошел в состав России в 2014 году, поэтому приезд порноактрисы расценили как одобрение и попытку легализации действий властей РФ. Примечательно, что сама модель год назад переехала в США.
Украинский сайт «Миротворец» позиционирует себя как центр исследования преступлений против Украины. Личные данные каждого попавшего в злосчастный список человека публикуются во всеобщем доступе.
Ранее 5-tv.ru писал, что в убийстве Татарского свою роль сыграл сайт «Миротворец».
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