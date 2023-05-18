«Признать поражение»: США готовятся заморозить конфликт на Украине
Politico: США готовятся к заморозке конфликта на Украине
Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani
Решение может стать политически приемлемым результатом для Запада.
Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает сценарий заморозки конфликта на территории Украины. Уточняется, что противостояние может перетечь в неактивную фазу на годы, а, возможно, даже десятилетия. Статья об этом появилась на сайте издания Politico.
Авторы рассказали, что американское руководство приступило к обсуждениям вариантов, которые позволили бы приостановить боевые действия в зоне СВО на долгосрочную перспективу. В частости, официальные лица рассматривают создание «границ», которые Москва и Киев согласились бы не нарушать.
«Это сценарий, который может оказаться наиболее реалистичным в долгосрочной перспективе, учитывая, что ни Киев, ни Москва не склонны когда-либо признавать поражение», — написано в материале.
Журналисты считают, что для США и их союзников заморозка конфликта станет приемлемым результатом с политической точки зрения. При таком исходе ни одна из сторон конфликта не признает официально его окончание.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности России заключить «невыгодный» договор с Украиной в марте 2022 года.
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