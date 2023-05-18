«Признать поражение»: США готовятся заморозить конфликт на Украине

Решение может стать политически приемлемым результатом для Запада.

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает сценарий заморозки конфликта на территории Украины. Уточняется, что противостояние может перетечь в неактивную фазу на годы, а, возможно, даже десятилетия. Статья об этом появилась на сайте издания Politico.

Авторы рассказали, что американское руководство приступило к обсуждениям вариантов, которые позволили бы приостановить боевые действия в зоне СВО на долгосрочную перспективу. В частости, официальные лица рассматривают создание «границ», которые Москва и Киев согласились бы не нарушать.

«Это сценарий, который может оказаться наиболее реалистичным в долгосрочной перспективе, учитывая, что ни Киев, ни Москва не склонны когда-либо признавать поражение», — написано в материале.

Журналисты считают, что для США и их союзников заморозка конфликта станет приемлемым результатом с политической точки зрения. При таком исходе ни одна из сторон конфликта не признает официально его окончание.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности России заключить «невыгодный» договор с Украиной в марте 2022 года.