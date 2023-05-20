Все-таки решились: США и их союзники в ближайшие месяцы определят сроки передачи Украине F-16

До этого времени Запад отказывал Киеву в этих военных самолетах. Что изменилось?

США вместе с союзниками в ближайшие месяцы определят, кто из них и в каком количестве передаст Украине истребители F-16. Об этом заявил советник американского лидера Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

«По мере того, как в ближайшие месяцы будет вестись подготовка, мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, когда будут поставлены самолеты, кем они будут поставлены и в каком количестве», — сказал он в ходе брифинга.

О соответствующих планах Запада сообщила ранее телекомпания NBC. По ее данным, истребители не будут применяться в случае возможного контрнаступления ВСУ. Известно, что обучение боевиков ВСУ планируется проводить в Европе.

Примечательно, что до этого времени США отказывали Киеву в поставках этих военных самолетов. Что послужило изменению решения — неизвестно.

Военный эксперт Юрий Кнутов отмечал в беседе с 5-tv.ru, что если F-16 окажутся на Украине, то США потерпят поражение от российских МиГ-35 и зенитно-ракетных комплексов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, зачем французские колесные танки AMX-10RC передали Украине.