Скорее мертв, чем жив: куда пропал главком ВСУ Залужный
Экс-разведчик Клупов перечислил версии, объясняющие исчезновение главкома ВСУ Залужного
Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukraine Presi
Существует несколько версий, которые бы объяснили, что произошло с одним из главный лиц украинской армии.
Главком ВСУ Валерий Залужный буквально «пропал с радаров». Последнее его заявление — текстовое интервью — появилось неделю назад, а не так давно таинственным образом не смог подключиться даже к видеоконференции заседания НАТО. Фото, разлетающиеся по СМИ, где офицер ВСУ якобы находится на отдыхе, оказались старыми. На фоне отсутствия военачальника на публичных мероприятиях возникает закономерный вопрос: жив ли он?
Ветеран военной разведки, полковник в запасе Рустем Клупов в беседе с МК выдвинул несколько версий того, почему Залужный перестал появляться в поле зрения. И почти все они — не радужные. Офицер запаса напомнил, что официальный Киев не подтверждает ранение или гибель главнокомандующего ВСУ. Но и не опровергает.
«Не исключаю, что он попал под один из наших ударов и был уничтожен. Прошло достаточно времени, чтобы дать опровержение или предоставить доказательство, что он жив. Но этого не делают. При том, что Залужный был довольно публичным человеком», — отметил Клупов.
Эксперт добавил, что само отсутствие главкома ВСУ в публичном пространстве — огромный удар по украинской армии. Причем, удар и в идеологическом, и в стратегическом значении.
С учетом нанесенных ВС РФ ударов по местам дислокации ВСУ, можно предположить, что Залужный был ликвидирован. Но нельзя исключать, что военкома ВСУ «убрал» и глава Украины Владимир Зеленский, так как противостояние администрации президента с главнокомандующим зашло слишком далеко.
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