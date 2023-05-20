«История про сильную любовь»: Ольга Бузова вновь откровенничает с фанатами
Певица Ольга Бузова в молодости ушла из дома из-за возлюбленного, которого сейчас может не быть в живых
Фото: www.globallookpress.com / Olga Buzova
Несмотря на неудачи в личной жизни, звезда по-прежнему мечтает встретить свою вторую половинку.
В начале мая поп-певица Ольга Бузова выпустила новый клип «Верни», в котором она попадает в 90-е годы и знакомится с обаятельным парнем. Они влюбляются друг в друга, а потом на него нападают бандиты. Звезда признается, что экранная история очень перекликается с ее прошлым. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Жара TV».
Ольга Бузова рассказала поклонникам, что, когда была студенткой, начала отношения с мужчиной, ради которого пожертвовала многим. В 17 лет она даже ушла из дома ради своего возлюбленного.
«Не знаю, жив ли человек сейчас, или нет. Но эта история про сильную любовь, когда влюбляешься с первого взгляда, скитаешься по квартирам съемным… Я люблю каждый свой период жизни. Мне и тогда было хорошо, и сейчас. Да, мы пытались найти молодого человека, но есть вероятность, что его нет в живых», — делится Ольга.
Имя молодого человека поп-певица не назвала, но, возможно, он увидит эфир и выйдет на связь со знаменитостью, которая даже не знает, что с ним произошло.
Сейчас Бузова одинока. Последние годы у нее было несколько громких расставаний, но она по-прежнему надеется встретить достойного человека, который проведет с ней оставшиеся годы жизни. Однако у Ольги множество поклонников, которые задаривают ее подарками, цветами и сладостями.
Ранее 5-tv.ruсообщал, что Бузова опозорилась перед новым кавалером на отдыхе.
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