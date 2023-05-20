«История про сильную любовь»: Ольга Бузова вновь откровенничает с фанатами

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Аделина Ким
Аделина Ким 27 0

Певица Ольга Бузова в молодости ушла из дома из-за возлюбленного, которого сейчас может не быть в живых

«История про сильную любовь»: Ольга Бузова вновь откровенничает с фанатами

Фото: www.globallookpress.com / Olga Buzova

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Тема:
Ольга Бузова

Несмотря на неудачи в личной жизни, звезда по-прежнему мечтает встретить свою вторую половинку.

В начале мая поп-певица Ольга Бузова выпустила новый клип «Верни», в котором она попадает в 90-е годы и знакомится с обаятельным парнем. Они влюбляются друг в друга, а потом на него нападают бандиты. Звезда признается, что экранная история очень перекликается с ее прошлым. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Жара TV».

Ольга Бузова рассказала поклонникам, что, когда была студенткой, начала отношения с мужчиной, ради которого пожертвовала многим. В 17 лет она даже ушла из дома ради своего возлюбленного.

«Не знаю, жив ли человек сейчас, или нет. Но эта история про сильную любовь, когда влюбляешься с первого взгляда, скитаешься по квартирам съемным… Я люблю каждый свой период жизни. Мне и тогда было хорошо, и сейчас. Да, мы пытались найти молодого человека, но есть вероятность, что его нет в живых», — делится Ольга.

Имя молодого человека поп-певица не назвала, но, возможно, он увидит эфир и выйдет на связь со знаменитостью, которая даже не знает, что с ним произошло.

Сейчас Бузова одинока. Последние годы у нее было несколько громких расставаний, но она по-прежнему надеется встретить достойного человека, который проведет с ней оставшиеся годы жизни. Однако у Ольги множество поклонников, которые задаривают ее подарками, цветами и сладостями.

Ранее 5-tv.ruсообщал, что Бузова опозорилась перед новым кавалером на отдыхе.

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