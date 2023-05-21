Защитники Донбасса ликвидировали пять украинских ДРГ на купянском направлении

Украинские террористы потеряли до 85 человек, сообщили в Минобороны РФ.
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На купянском направлении российская армия уничтожила пять украинских ДРГ (диверсионно-разведывательный отряд) за сутки. Об этом 21 мая рассказал официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Защитники Донбасса ликвидировали украинских боевиков в районах Першотравневого, Тимковки, Синьковки и Стельмаховки.
На этом же направлении российская авиация атаковала подразделения противника в районах Молчаново, Загоруйковки и Табаевки.
«Потери противника составили до 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация», — рассказал Игорь Конашенков.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ВСУ пытались убить 12-летнего мальчика в ДНР при помощи самоходной артиллерийской установки Caesar. Эта техник производится на Западе.
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