Безопасность будет обеспечена: в МИД ответили на угрозы США по Крыму

На фоне скандала Запад планирует поставки F-16 на Украину. Что это значит?

Россия не допустит реализации угроз по отношению к Крыму. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что полуостров — неотъемлемая часть нашей страны и безопасность будет обеспечена, несмотря на заявления Вашингтона.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Белый дом не разрешает Украине использовать западные вооружения для ударов по территории РФ, но Крым таковой не считает.

Рябков подчеркнул, что подобные заявления подтверждают курс Вашингтона, направленный на эскалацию. Также дипломат уверен, что, несмотря на видимость обсуждения, определенная военная техника все же окажется на Украине.

Это мнение подтвердили и в Евросоюзе. На встрече глав МИД стран ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европа поддерживает решение G7 об отправке Киеву истребителей F-16 и рассчитывает на скорое осуществление задуманного.

«Это очень хорошая идея, это отличный шаг „семерки“, чтобы начать готовить условия для поставок истребителей. Подготовка пилотов уже началась, и я очень надеюсь, что мы скоро сможем поставить Украине этот вид оружия», — сказал глава европейской дипломатии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему США могут «сгореть» на фоне украинского кризиса.