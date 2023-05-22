Цель достигнута: армия России уничтожила вражеские объекты на аэродроме «Днепр»

Все обозначенные цели, включая ангары с вооружением, были уничтожены.

Российская армия разнесла вражеские объекты на территории аэродрома «Днепр». Как сообщили в Минобороны РФ, ночью воздушные силы нанесли групповой удар по намеченным целям.

«Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам на аэродроме „Днепр“», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Точными ударами российские военнослужащие уничтожили все обозначенные цели. Ликвидировать удалось ангары с вооружением и боеприпасами, авиационную технику, а также помешать подготовке ракет, уничтожит техническую позицию.

За прошедшие сутки защитники Донбасса ликвидировали более 470 украинских террористов и уничтожили три склада вражеских боеприпасов. Также ликвидирована техника и оружие украинских боевиков.

Специальная военная операция продолжается. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил, что страна готова оказать помощь жителям ДНР и ЛНР, которые много лет жили под обстрелами украинской армии. Урегулировать конфликт путем дипломатии Украина отказалась, поэтому было принято решение начать операцию по ее денацификации и демилитаризации.

Действия России страны ЕС и НАТО расценили как «вторжение» и объявили об ответных на «агрессию» РФ мерах. Так, Запад объявил России экономическую войну с применением многочисленных санкций. Также Украина стала получать от своих стран-союзников оружия и финансовые средства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в освобожденном Артемовске началось предварительное разминирование.