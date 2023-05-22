«Русские снова победили!»: военный эксперт объяснил значение освобождения Артемовска

Зеленскому придется ответить западным кураторам, почему неприступная «фортеция» Бахмут пала, несмотря на гигантские вливания денег и оружия в украинскую армию.

Освобождение Артемовска — это напоминание Западу о том, что русские всегда побеждают на поле боя. И в этом главное стратегическое значение взятия города российскими силами. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил военный эксперт Иван Коновалов.

«Это показатель того, что нет таких крепостей, которые не могут взять русские. Для Запада это очередное подтверждение того, что русские всегда побеждают. Для Запада это ужасно, но в последние 500 лет всегда было так. И в очередной раз русские победили», — подчеркнул он.

В свою очередь Киеву, который представлял Бахмут (украинское название Артемовска), как неприступную «фортецию», где украинская армия демонстрирует свое умение воевать, теперь придется объяснять Западу, почему «крепость» пала.

«Господину Зеленскому и его окружению нужно объяснять, как так получилось, что им давали оружие, деньги, а они проиграли. Почему такие огромные вливания не помогли создать такую фортецию, оборонный пункт, который не смогли бы взять российские войска», — отметил эксперт.

По словам Коновалова, перед российскими силами победа в Артемовске открыла путь на донбасскую дугу — последнюю линию обороны украинских войск, включающую Константиновку, Краматорск и Славянск.

«Мы не собираемся почивать на лаврах. Мы прекрасно понимаем, что эта победа — один из кирпичиков большой победы, и нужно идти дальше вперед», — подчеркнул эксперт.

Для Запада и Киева ситуация теперь складывается двояко, считает Коновалов. С одной стороны, они могут бросить освободившиеся в Артемовске силы на защиту донбасской дуги, с другой — направить их на иные направления, в том числе на запорожское.

«Это весьма опасное направление, где скапливаются украинские силы, чтобы на равнинной местности совершить то самое контрнаступление, о котором так часто говорят. Но мы к этому готовы», — заявил Коновалов.

В попытку украинских войск отбить Артемовск эксперт не верит. Во-первых, для Киева удержание города было частью политической игры, которую он проиграл. Теперь для Зеленского и его компании есть смысл направить усилия на другие направления.

Во-вторых, на Украине понимают, что попытка вернуть утраченный Артемовск обернется новыми огромными потерями, потому что именно здесь российские силы больше всего готовы к контратаке противника. Для киевского режима сейчас проще передвинуть войска, которые они вывели из города, на другие участки фронта, заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказал о реакции мировых СМИ на освобождение Артемовска российскими силами.