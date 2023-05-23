«Голая» дорожка: наряды Ирины Шейк и Джулии Фокс «разорвали» Канны

Девушки, не стесняясь, показывали папарацци свои формы.

Экс-возлюбленная рэпера Канье Уэста актриса Джулия Фокс шокировала гостей благотворительного вечера в Каннах, организованного фондом The Art Of Elysium. Она появилась перед фотографами с высокой прической и в объемной белой юбке. Но главной изюминкой наряда стал прозрачный корсет от британского модельера Кэмерона Хэнкока. При этом соски девушка замазала золотой краской. Однако не все фанаты оценили наряд артистки: кому-то выбор корсета показался чересчур откровенным. Посмотреть фото можно в материале издания Газета.ру.

А вот российская модель Ирина Шейк удивляла поклонников каждым появлением на публике в Каннах. Сперва она вышла к папарацци в синем пышном платье с вырезом от Valentino. Затем она надела кожаный топ из двух лент, практически не скрывающих грудь.

Но главной «бомбой» стал образ, состоящий из нижнего белья, почти не прикрывающего тело. Сверху она надела прозрачное платье от Gucci, фото также опубликовала Газета.ру.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Шейк опубликовала архивное фото со старшей сестрой Татьяной Петенковой.