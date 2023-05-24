Майская метель: Норильск накрыли очередные снегопады

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Снегопад и мощный ветер накрыли Норильск

Майская метель: Норильск накрыли очередные снегопады

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Погода

Местные шутливо гадают, будет ли это лето снежным.

А из Норильска не хочет уходить зима — в город пришел очередной снегопад. В некоторых районах даже разыгралась майская метель.

Интенсивные осадки сопровождались мощным ветром. Есть он в прогнозе и на сегодня.

При этом синоптики предупреждают о резком похолодании в регионе, в утренние и ночные часы ожидаются заморозки. Температура опустится до минус пяти градусов. Тем временем местные жители в шутку гадают, будет ли грядущее лето снежным или не очень.

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