МИД РФ: Запад создал на Украине идеальные условия для испытания вооружений

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 55 0

В том числе, в украинском театре боевых действий можно успешно оттачивать тактики ведения гибридных войн.

МИД РФ: Запад создал на Украине идеальные условия для испытания вооружений

Фото: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita

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Тема:
Спецоперация

Проводимая Западом политика позволила создать на Украине благоприятные условия для отработки новых видов вооружения и стратегий. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила во время брифинга, передает агентство РИА Новости.

«Благодаря политике Запада на Украине созданы идеальные полевые условия для отработки новых видов вооружений, стратегий и тактики ведения гибридных войн», — заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что коллективный запад наращивает свой военный потенциал, развивает бизнес в этой сфере. Она назвала текущие процессы «невиданным бумом». Однако, считает она, это лишь подчеркивает очевидный факт — для Запада остается приоритетным затянуть СВО.

В тот же день, 24 мая, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сделал заявление о том, что страны Запада зашли слишком далеко и покусились на «само человеческое естество». По его словам, управляемые США тоталитарно-либеральные режимы стремятся поработить человечество и превратить людей его «управляемых трансгуманистических химер».

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова ответила на слова Борреля про атаку под Белгородом.

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