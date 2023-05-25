Как отдыхаем в июне-2023: выходные и праздничные дни

В июне добавится один выходной день для работников пятидневки.

Через неделю наступит первый месяц лета 2023 года. Подготовка к нему идет полным ходом, ведь впереди сезон отпусков и дачной жизни. Чтобы правильно спланировать отдых, URA.RU рассказало о том, какие дни будут выходными.

Выходные и праздничные дни в июне

В июне этого года у граждан, которые работают пятидневную рабочую неделю, будет восемь нерабочих дней (субботы и воскресенья). Но плюсом добавится еще один выходной по случаю Дня России, который традиционно отмечается 12-го числа.

День России

День России — празднуют ежегодно с 1992 года в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Обычно в этот день президент России вручает государственные премии, а в регионах проходят торжественные концерты. В Москве праздник принято завершать салютом.

Как правильно выбрать отпуск

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева рассказала, когда выгодней всего брать отпуск в июне 2023 года и как правильно его выбрать.

Лучше всего оформлять отпуск с пятого по девятое число, так как фактически человек будет отдыхать с третьего по 12 включительно или с 13 по 16, тогда будут захватываться дни с десятого по 18-е.

Праздничные дни, которые приходятся на период ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются.

Васильева отметила, что июнь не самый лучший месяц, когда стоит брать отпуск: для отдыха лучше выбрать август.

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