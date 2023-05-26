Уволился с престижной работы: кто идет добровольцами в зону СВО

Бойцам предусмотрена единовременная выплата — почти 200 тысяч рублей.

Тысячи добровольцев сегодня меняют мирные профессии на военные специальности. С оружием встать на защиту страны решаются представители разных сфер — от водителя автобуса до инженера нефтяной компании. Пункты отбора на контрактную службу открыты по всей стране. Корреспондент Владислав Тамошаускас — о тех, кто решил связать свою жизнь с армией.

На гражданке он — водитель автобуса, а на передовой — командир гранатометного взвода. За подчеркнутой сдержанностью и спокойствием скрывается опыт бывалого воина: Ухуме Магомедову даже позывной дали красноречивый — «Старый».

В сентябре годичный контракт с Министерством обороны истек, Ухума вернулся домой. Но сейчас вновь готовится поменять руль пассажирского автобуса на станковый гранатомет.

Вадим Осадчий уволился с престижной работы и подписал контракт на военную службу — в ближайшие дни убывает в расположение части. Отправки на передовую он добивался больше трех месяцев — из-за травмы колена пришлось доказывать свою боеготовность.

Решение подписать контракт принимали всей семьей — родные поддержали единогласно. Причем желающих встать на передний край обороны сегодня тысячи по всей стране.

Для добровольцев в городах массово открываются специализированные пункты отбора на службу по контракту. Причем для удобства процедуру проверки и оформления документов максимально упростили.

От момента обращения до подписания контракта проходит не больше суток. Пункт отбора работает по принципу единого окна.

Здесь работает целая медицинская комиссия, а тут принимает офтальмолог. Далее — кабинеты невролога и терапевта.

И только после заключения медицинской комиссии контрактник поступает на службу. По самым отдаленным городам и селам курсируют мобильные пункты.

Также для каждого бойца предусмотрена единовременная выплата — почти 200 тысяч рублей. И социальные льготы доступны не только участнику спецоперации, но и всем членам его семьи.

Полный список социальных гарантий доступен на сайте службапоконтракту.рф. Вступить в ряды вооруженных сил могут желающие в возрасте от 18 до 65 лет.

Причем войсковой опыт необязателен — перед отправкой на передовую каждому предстоит освоить или вспомнить боевые навыки. Новобранцы проходят подготовку от действующих офицеров прямиком из зоны СВО. Все тренировки максимально приближены к реальности.