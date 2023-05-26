Уволился с престижной работы: кто идет добровольцами в зону СВО
Тысячи россиян отправляются в пункты отбора для службы в зоне СВО
Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Брага; 5-tv.ru
Бойцам предусмотрена единовременная выплата — почти 200 тысяч рублей.
Тысячи добровольцев сегодня меняют мирные профессии на военные специальности. С оружием встать на защиту страны решаются представители разных сфер — от водителя автобуса до инженера нефтяной компании. Пункты отбора на контрактную службу открыты по всей стране. Корреспондент Владислав Тамошаускас — о тех, кто решил связать свою жизнь с армией.
На гражданке он — водитель автобуса, а на передовой — командир гранатометного взвода. За подчеркнутой сдержанностью и спокойствием скрывается опыт бывалого воина: Ухуме Магомедову даже позывной дали красноречивый — «Старый».
В сентябре годичный контракт с Министерством обороны истек, Ухума вернулся домой. Но сейчас вновь готовится поменять руль пассажирского автобуса на станковый гранатомет.
Вадим Осадчий уволился с престижной работы и подписал контракт на военную службу — в ближайшие дни убывает в расположение части. Отправки на передовую он добивался больше трех месяцев — из-за травмы колена пришлось доказывать свою боеготовность.
Решение подписать контракт принимали всей семьей — родные поддержали единогласно. Причем желающих встать на передний край обороны сегодня тысячи по всей стране.
Для добровольцев в городах массово открываются специализированные пункты отбора на службу по контракту. Причем для удобства процедуру проверки и оформления документов максимально упростили.
От момента обращения до подписания контракта проходит не больше суток. Пункт отбора работает по принципу единого окна.
Здесь работает целая медицинская комиссия, а тут принимает офтальмолог. Далее — кабинеты невролога и терапевта.
И только после заключения медицинской комиссии контрактник поступает на службу. По самым отдаленным городам и селам курсируют мобильные пункты.
Также для каждого бойца предусмотрена единовременная выплата — почти 200 тысяч рублей. И социальные льготы доступны не только участнику спецоперации, но и всем членам его семьи.
Полный список социальных гарантий доступен на сайте службапоконтракту.рф. Вступить в ряды вооруженных сил могут желающие в возрасте от 18 до 65 лет.
Причем войсковой опыт необязателен — перед отправкой на передовую каждому предстоит освоить или вспомнить боевые навыки. Новобранцы проходят подготовку от действующих офицеров прямиком из зоны СВО. Все тренировки максимально приближены к реальности.
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