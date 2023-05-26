За стойкость и волю: группа «123 полк» из Луганска стала лауреатом премии RU.TV

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова Эксклюзив 39 0

Группа «123 полк» из Луганска стала одним из лауреатов премии RU.TV

За стойкость и волю: группа «123 полк» из Луганска стала лауреатом премии RU.TV

Фото: пресс-служба РМГ

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Тема:
Спецоперация

В честь героев Отечества музыкальный телеканал создал специальную номинацию.

В «Крокус Сити Холле» прошла XII Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV. В этом году была введена специальная номинация «За стойкость и волю», лауреатом которой стала группа «123 полк», созданная из военных, которые приняли участие в СВО.

В 2023-м Премия RU.TV возложила на себя особую миссию — поддержать зрителей и артистов, которые остались в это непростое время со своей страной и поклонниками. Цель мероприятия — напомнить всем о том, что сила музыки может объединять.

Поэтому телеканал не мог не отметить доблестных музыкантов, которые служат не только творчеству, но и Родине. Они выполняют свой долг и защищают близких.

В честь них создана номинация «За стойкость и волю». Премию в виде эксклюзивного самовара, отлитого на тульском заводе, вручили группе «123 полк».

Из рук ведущий Елены Север награду получил один из членов коллектива — участник СВО, заслуженный артист Луганской Народной Республики, обладатель ордена «За воинскую доблесть» II степени Сергей Чуйков.

Уникальность группы заключается в том, что с началом СВО солисты Луганской филармонии, ушедшие на фронт по зову сердца, проходили службу в 123-м полку Народной милиции. Исполнители прошли штурмы, окопы, освобождали Мариуполь, у них за спиной множество боевых наград.

«Премия телеканала RU.TV — это высокая оценка работы всего коллектива „123 полк“, это проявление внимания к группе, моральная поддержка нашего творчества», — говорит директор и идейный вдохновитель группы «123 полк», луганчанин, кандидат педагогических наук Иван Коломойцев.

Он отмечает, что долг каждого гражданина — забота о Родине. Кто-то выполняет его на поле боя, а другие — на сцене. Быть верным Отечеству — это нравственная патриотичная позиция, которая должна быть у всех, кто выходит на сцену.

Коломойцев считает, что целями музыки являются объединение, просветление и воспитание. Произведения коллектива идейно продолжают работы и традиции мастеров сцены, даривших свое искусство бойцам в годы Великой Отечественной войны, а также во время сражений в Афганистане.

Именно творчество способствует сохранению стойкости духа и призывает к победе в память о наших предках, которые смогли отстоять веру и защитить рубежи Родины, заключил Коломойцев.

Ранее 5-tv.ru писал, как прошла XII Русская Музыкальная Премия RU.TV.

Тема:
Спецоперация
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